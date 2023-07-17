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Татьяна Монтян: ВСУ обстреляли Крымский мост, но это не так, как кажется

Татьяна Монтян: ВСУ обстреляли Крымский мост, но это не так, как кажется

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись оппозиционного журналиста и правозащитника Татьяны Монтян: По горячим следам атаки на Крымский мост представители киевского режима полунамеками сообщают, что это дело их рук, а вот официальные комментарии говорящих голов куда более привычны.

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Комментарии
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Boris Max
Мунтян, давно уже на ваше хохлятское население надо положить огромный член! Вы как побирушки просите что бы вас пожалели, а сами ни хотите делать хоть что то для себя для освобождения зели... хотя правильно у хохлов не было своей земли и пусть не будет...
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