Татьяна Монтян: ВСУ обстреляли Крымский мост, но это не так, как кажется

Boris Max

Мунтян, давно уже на ваше хохлятское население надо положить огромный член! Вы как побирушки просите что бы вас пожалели, а сами ни хотите делать хоть что то для себя для освобождения зели... хотя правильно у хохлов не было своей земли и пусть не будет...