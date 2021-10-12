Наши не придут: как на Украине поняли статью Медведева

Русская веснаПолитикаНаши не придут: как на Украине поняли статью Медведева Одесский журналист Юрий Ткачёв прокомментировал программную статью Дмитрия Медведева об отношениях с Украиной.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВЛВиталий Литвинов"Для нас, русских Украины, статья значит одно: пора уже наконец-то прекратить ждать, „когда придут наши“. Наши не придут. А точнее, наши уже тут. Единственные „наши“ — это мы сами»" Наконец начинает доходить, что спасение утопающих дело рук самих утопающих. Свобода полученная даром имеет низкую цену в умах получивших, а вот добытая своими усилиями, ценится очень высоко. Так что сами, дорогие украинцы, сами, своими руками. Вы не протестовали в своё время против украинизации и ползучего нацизма, вот и получили, то что получили.Комментировать
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