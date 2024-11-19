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Трамп заверил, что реализует предвыборную программу массовых депортаций мигрантов

Трамп заверил, что реализует предвыборную программу массовых депортаций мигрантов

Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил, что его предвыборная программа массовых депортаций нелегальных мигрантов будет реализована.

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