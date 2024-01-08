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Дестабилизация обстановки в России перед выборами президента

Дестабилизация обстановки в России перед выборами президента

  В связи с проводимой Россией на территории Украины СВО, мы как то немного подзабыли о беглой оппозиции находящейся за рубежом и активно гадящей на Россию, и на деньги спецслужб Запада спонсирующую российскую оппозицию активно вкючившуюся в предвыборную президентскую гонку.

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Комментарии
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Галина глушкова
А что Путин этого не понимает? Он этим безконтрольным завозом мигрантов и россиян против себя настраивает.
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13 час.
Валерий Сафули
Тут еще надо присмотреться к новоявленным &quot;беженцам с Укр-ны&quot; и получившим паспорта российские. Думаю неплохой мерой предосторожности было было не допущение к голосованию в течении 10 лет &quot;новоявленных  россиян&quot; получивших паспорта за последние 5 лет  .
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10 час.
Насенков Андрей
Ходорковский и Каспаров это не русские. Это твари, сволочи и гады своих национальностей.
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5 час.

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