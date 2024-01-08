Дестабилизация обстановки в России перед выборами президента

Галина глушкова А что Путин этого не понимает? Он этим безконтрольным завозом мигрантов и россиян против себя настраивает.

Валерий Сафули Тут еще надо присмотреться к новоявленным "беженцам с Укр-ны" и получившим паспорта российские. Думаю неплохой мерой предосторожности было было не допущение к голосованию в течении 10 лет "новоявленных россиян" получивших паспорта за последние 5 лет .