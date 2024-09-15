Суд продлил арест фигурантам дела о некачественных сухпайках для армии

Басманный суд Москвы продлил арест руководителям АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК) Александру Михайленко, Валерию Ковалевичу и Эльвире Смирновой по делу о поставках некачественного питания для нужд Минобороны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии