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США решили начать переговоры по Украине без России. "Договорняк" провалили заочно

США решили начать переговоры по Украине без России. "Договорняк" провалили заочно

В скором времени на Западе ожидается очередное западное глобальное мероприятие, которое как посетят главы и чиновники США и европейских стран – речь об очередной Мюнхенской конференции по безопасности.

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