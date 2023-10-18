Звезды, которые закрыли глаза на измену и живут с этим

Некоторые люди предпочитают не уходить от своих вторых половинок, когда узнают об их изменах. Звезды, которые закрыли глаза на измену: Виктория Бекхэм, Игорь Петренко и Слава IMAGO/mpi04, Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomokhov/globallookpress.