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Звезды, которые закрыли глаза на измену и живут с этим

Звезды, которые закрыли глаза на измену и живут с этим

Некоторые люди предпочитают не уходить от своих вторых половинок, когда узнают об их изменах. Звезды, которые закрыли глаза на измену: Виктория Бекхэм, Игорь Петренко и Слава IMAGO/mpi04, Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomokhov/globallookpress.

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