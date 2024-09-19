Юрий Антонов вернулся к активной жизни после сложной операции на колене

Известный певец Юрий Антонов вновь активно возвращается к жизни после операции на колене. Он получает множество предложений для выступлений и приглашений на различные мероприятия, однако выбирает те, которые ему интересны.
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