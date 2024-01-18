Москва пообещала зеркальный ответ США на конфискацию российских активов

Намерение США конфисковать российские замороженные активы принимает все более четкие очертания, в случае если дойдет до реализации этой идеи, Москва не исключает зеркальные ответные меры, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
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