Пасынку музыканта Намина предъявили обвинение в убийстве своих родственников

РИАМО - 19 окт. Пасынку рок-музыканта Стаса Намина Роману Микояну, который подозревается в убийстве своей бабушки и брата в городском округе Истра, предъявили обвинение, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.