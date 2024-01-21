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Кандидат в президенты Хейли заявила, что продолжит гонку против Трампа

Кандидат в президенты Хейли заявила, что продолжит гонку против Трампа

TASS/ZUMA Press Wire/Robin Rayne Единственный конкурент бывшего американского лидера Дональда Трампа и претендент на выдвижение кандидатом в президенты от республиканцев, экс-представитель США при ООН и бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли заявила, что намерена победить на выборах.

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