Кандидат в президенты Хейли заявила, что продолжит гонку против Трампа

TASS/ZUMA Press Wire/Robin Rayne Единственный конкурент бывшего американского лидера Дональда Трампа и претендент на выдвижение кандидатом в президенты от республиканцев, экс-представитель США при ООН и бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли заявила, что намерена победить на выборах.
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