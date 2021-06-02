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Связисты Амурского общевойскового объединения ВВО обеспечат надежной связью занятия по боевой подготовке подразделений

Связисты Амурского общевойскового объединения ВВО обеспечат надежной связью занятия по боевой подготовке подразделений

Построенные линии связи будут использоваться для организации высокоскоростной, защищенной видео и телефонной связи командных пунктов соединений и воинских частей с командными пунктами подразделений.

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