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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алматы смотрит финал Dota 2 на большом экране вместе с Olimpbet

Алматы смотрит финал Dota 2 на большом экране вместе с Olimpbet

  Прямая трансляция, турнир по шахматам, розыгрыш мощного ПК и море призов — все ждет гостей пабстомпа PGL Wallachia 27 апреля.

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