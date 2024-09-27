Проклятое зерно добралось до Германии

Зерно из одной ненастоящей страны, которое должно было накормить голодных в беднейших регионах планеты (по крайней мере так декларировали те, кто пробивал "Зернову сделку" и прочие подобные решения) никак не может справиться с этой задачей и лишь приносит беды тем странам Европы, в которое оно попадает.