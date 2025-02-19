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Названы районы Москвы — лидеры по росту цен на аренду жилья

Названы районы Москвы — лидеры по росту цен на аренду жилья

Замоскворечье заняло первое место по росту цен на аренду однушек в Москве В первую тройку рейтинга по темпам роста ставок на аренду жилья в Москве в январе 2025 года вошли районы Замоскворечье, Басманный и Фили-Давыдково В январе 2025 года Замоскворечье возглавило рейтинг столичных локаций по росту цен на аренду однокомнатных квартир, подсчитали для «РБК-Недвижимости» эксперты сервиса «НДВ Супермаркет Недвижимости».

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