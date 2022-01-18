В Хабаровске оглашен приговор членам организованной группы, обвиняемым в кражах кабельной продукции

Следствием установлено, что 27-летний безработный житель района имени Лазо, являясь лидером организованной группы, привлек к противоправной деятельности троих своих знакомых в возрасте 28, 30 и 42 лет.
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