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Лишил Канаду золота Олимпиады, но стал самым дорогим хоккеистом мира! Макар получил $20 миллионов от «Колорадо»

Лишил Канаду золота Олимпиады, но стал самым дорогим хоккеистом мира! Макар получил $20 миллионов от «Колорадо»

Кто следующий?Кейл Макар все-таки договорился о контракте с «Колорадо»! Сомнений в том, что лучший защитник мира, всю карьеру выступающий в Денвере, в итоге договорятся с клубом — не было.

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