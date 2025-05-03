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Верните имя Сталинграду!

На  днях  произошло  беЗпрецедентное   событие: после  того, как  Путин  присвоил  аэропорту  города  на  Волге  название "Сталинград", к  Президенту обратились  гражданские  активисты и  активистки и попросили  и самому городу  на  Волге  вернуть имя Сталиград.

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