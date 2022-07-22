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Является ли Ford F-150 Lightning EV 2022 года хорошим пикапом? 6 плюсов и 5 минусов: Тест-драйв

Является ли Ford F-150 Lightning EV 2022 года хорошим пикапом? 6 плюсов и 5 минусов: Тест-драйв

С запуском Ford F-150 Lightning 2022 года электромобили стали намного более популярными. В отличие от некоторых своих нетрадиционных и причудливых электрических собратьев, Lightning выглядит и едет в основном как обычный F-150 с бензиновым двигателем.

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