Является ли Ford F-150 Lightning EV 2022 года хорошим пикапом? 6 плюсов и 5 минусов: Тест-драйв

С запуском Ford F-150 Lightning 2022 года электромобили стали намного более популярными. В отличие от некоторых своих нетрадиционных и причудливых электрических собратьев, Lightning выглядит и едет в основном как обычный F-150 с бензиновым двигателем.
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