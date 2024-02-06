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Байден перекрывает вентиль СПГ из США: американская пьеса в двух актах

Байден перекрывает вентиль СПГ из США: американская пьеса в двух актах

Приостановка выдачи новых контрактов на строительство терминалов для экспорта сжиженного природного газа (СПГ) может серьезно испортить репутацию отрасли СПГ США, заявил генеральный директор нефтегазовой компании Shell Ваэль Саван.

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