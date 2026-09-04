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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Яшкин стал капитаном «Шанхая». Науменков, Бойков, Фрк и Петан – ассистенты

Нападающий Дмитрий Яшкин стал капитаном « Шанхай Дрэгонс ». В качестве ассистентом капитана выступят защитники Михаил Науменков и Сергей Бойков , а также форварды Мартин Фрк и Ник Петан.

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