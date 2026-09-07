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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шелтон о прогрессе с момента последней встречи с Алькарасом: «Сейчас я лучше подаю и намного лучше играю на приеме»

Бен Шелтон поделился ожиданиями от четвертьфинала US Open против Карлоса Алькараса . – Мы вместе тренировались перед турниром, и я смотрел его матчи.

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