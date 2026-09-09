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Царьград

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Молдавия закрыла КПП с Украиной после взрывов на сопредельной стороне

Молдавия закрыла КПП с Украиной после взрывов на сопредельной стороне

Пункт пропуска "Тудора — Староказачье" приостановил работу из-за удара беспилотника.Работа пограничного перехода "Тудора — Староказачье" между Молдавией и Украиной приостановлена после взрывов с украинской стороны.

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