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ИА Реалист

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США удвоили численность своих войск в Сирии перед свержением Асада

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Пентагон на протяжение долго времени утверждал, что численность американского военного контингента, находящегося в Сирии для борьбы с группировкой «Исламское государство*», не превышает 900 человек.

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