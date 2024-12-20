США удвоили численность своих войск в Сирии перед свержением Асада

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Пентагон на протяжение долго времени утверждал, что численность американского военного контингента, находящегося в Сирии для борьбы с группировкой «Исламское государство*», не превышает 900 человек.
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