Политолог Ифань назвал утопичными планы США вытеснить Россию с энергорынка Европы

Научный сотрудник Института европейских исследований Китайской академии современных международных отношений Дун Ифань в статье для журнала «Хуаньцю шибао» прокомментировал намерения США ослабить позиции России на европейском энергетическом рынке.
Научный сотрудник Института европейских исследований Китайской академии современных международных отношений Дун Ифань в статье для журнала «Хуаньцю шибао» прокомментировал намерения США ослабить позиции России на европейском энергетическом рынке.
Свежие комментарии