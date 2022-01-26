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Политолог Ифань назвал утопичными планы США вытеснить Россию с энергорынка Европы

Политолог Ифань назвал утопичными планы США вытеснить Россию с энергорынка Европы

Научный сотрудник Института европейских исследований Китайской академии современных международных отношений Дун Ифань в статье для журнала «Хуаньцю шибао» прокомментировал намерения США ослабить позиции России на европейском энергетическом рынке.

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