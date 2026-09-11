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Царьград

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Росстат сообщил о снижении цен на туры к Черному морю в августе

Росстат сообщил о снижении цен на туры к Черному морю в августе

Цены на отдых в августе 2026 года на Черноморском побережье России снизились на 19,7%. Росстат также отметил снижение стоимости речных круизов и путевок в санатории, тогда как билеты в театры и кинотеатры подорожали.

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