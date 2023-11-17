«Россети Тюмень» впервые возглавила бизнесвумен

Елена Бакланова стала шестым руководителем сетевой компании за последние шесть лет Исполняющей обязанности генерального директора АО «Россети Тюмень» (входит в группу «Россети») назначена 37-летняя Елена Бакланова, сообщили в компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии