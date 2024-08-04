Огромный сюрприз с начала августа ждет пенсионеров, доживших до 70 лет Юлия ЧелкановаС начала августа пенсионеры, достигшие 70-летнего возраста, столкнутся с неожиданным и приятным сюрпризом — удвоением фиксированной выплаты к пенсии.