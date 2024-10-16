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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Проблема у Черчесова и проблемище у Мбаппе, 3+2 от Месси в матче с Боливией, 700 передач Овечкина, «МЮ» отменит выплаты Фергюсону, Поздняков больше не президент ОКР, хоккеиста-гея убили в Финляндии, Тухель в Англии и другие новости

1. «Ты по-французски говоришь?» Так Черчесов ответил обратившемуся к нему на казахском журналисту в футболке «ПСЖ».

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