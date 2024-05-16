Дмитрий Федечкин не смог добиться отмены приговора

Пиарщику трех губернаторов не удалось оспорить обвинительный приговор. Как передает корреспондент РИА «Новый День», Сахалинский областной суд отклонил апелляцию бывшего высокопоставленного чиновника на решение суда первой инстанции.
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