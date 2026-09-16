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EUROVIEW

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Восстановлены памятники четырём советским солдатам, похороненным в Дании в 1945 году

Как сооб­ща­ет EUROVIEW, на клад­би­ще горо­да Руд­кё­бинг (Дания) завер­ше­ны рабо­ты по ремон­ту памят­ни­ков четы­рём совет­ским воен­но­слу­жа­щим — Ф.

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