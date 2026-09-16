Восстановлены памятники четырём советским солдатам, похороненным в Дании в 1945 году

Как сообщает EUROVIEW, на кладбище города Рудкёбинг (Дания) завершены работы по ремонту памятников четырём советским военнослужащим — Ф.
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