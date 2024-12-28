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Юрист о вождении Глушакова в нетрезвом виде: «0,8 промилле — средняя степень опьянения. Его могут лишить прав на срок до 2 лет»

Инцидент с участием экс-игрока «Химок» произошел в Ростовской области. «0,8 промилле — это средняя степень опьянения.

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