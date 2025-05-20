Россиян предупредили об опасности майских арбузов

Майские арбузы выращены, скорее всего, в закрытом грунте, а это — применение большого количества азотных удобрений, на которые хорошо реагируют именно бахчевые, рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, биолог Виталий Наполов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии