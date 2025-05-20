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Россиян предупредили об опасности майских арбузов

Россиян предупредили об опасности майских арбузов

Майские арбузы выращены, скорее всего, в закрытом грунте, а это — применение большого количества азотных удобрений, на которые хорошо реагируют именно бахчевые, рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, биолог Виталий Наполов.

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