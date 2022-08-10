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Где смотреть «Челси» – «Тоттенхэм» в Казахстане 14 августа

«Челси» сыграет с «Тоттенхэмом» во 2-м туре АПЛ. Матч начнется 14 августа в 21:30 по Нур-Султану. Посмотреть можно будет по телеканалу Setanta Sports 1.

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