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Одесса и Харьков станут частью России мирно, француз Рибер удивил заявлением

Одесса и Харьков станут частью России мирно, француз Рибер удивил заявлением

Французский военный аналитик Фабрис Рибер допустил, что Одесса и Харьков могут войти в состав России не в результате наступления, а по итогам мирных переговоров.

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