Женские страсти

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«Слёзы – это шантаж» — жесткие мужские правила для женщин

«Слёзы – это шантаж» — жесткие мужские правила для женщин

Мужские правила для женщин. Прочитав, будьте добры — принимайте во внимание. Как говорится, предупрежден, значит вооружен.

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Ильшат Рахматулин
ОТЛИЧНО
Наталия Комлева
1. Кого шантажирует женщина, когда плачет во время просмотра фильма?
Наталия Комлева
3. Мужчина требует, чтобы женщина научилась взаимодействовать с седушкой ("ты же не маленькая"). При этом сам научиться взаимодействовать с седушкой не желает. По его "логике" получается, что он маленький?
Виктор Белогорцев
он то умеет, а ты нет
Наталия Комлева
4. - Сколько пельменей тебе положить? - Да. (Как видите, далеко не на любой вопрос).
Наталия Комлева
5. За сочувствием - к человеку.
Виктор Белогорцев
подружка не человек от мужика сочувствий не жди, помочь может, сочувствий не жди
Ильшат Рахматулин
Наталия Комлева Чисто женские заморочки

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