«Слёзы – это шантаж» — жесткие мужские правила для женщин

Женские страстиКрасота«Слёзы – это шантаж» — жесткие мужские правила для женщинМужские правила для женщин. Прочитав, будьте добры — принимайте во внимание. Как говорится, предупрежден, значит вооружен.Вернуться к статье82НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИльшат РахматулинОТЛИЧНОНаталия Комлева1. Кого шантажирует женщина, когда плачет во время просмотра фильма?Наталия Комлева3. Мужчина требует, чтобы женщина научилась взаимодействовать с седушкой ("ты же не маленькая"). При этом сам научиться взаимодействовать с седушкой не желает. По его "логике" получается, что он маленький?Виктор Белогорцевон то умеет, а ты нетНаталия Комлева4. - Сколько пельменей тебе положить? - Да. (Как видите, далеко не на любой вопрос).Наталия Комлева5. За сочувствием - к человеку.Виктор Белогорцевподружка не человек от мужика сочувствий не жди, помочь может, сочувствий не ждиИльшат РахматулинНаталия Комлева Чисто женские заморочкиКомментировать
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