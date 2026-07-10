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«Может, убедим Стармера позвонить в ФИФА и добиться отмены решения. Если Трамп может, то почему мы не можем?». Реднапп о дисквалификации Куансы

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп высказался касательно дисквалификации Джарелла Куансы .

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