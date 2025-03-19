Цветущих подснежников во дворах домов в Петербурге станет все больше. Весна на подходе. На фото цветущий букет на улице Хошимина.
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Цветущих подснежников во дворах домов в Петербурге станет все больше. Весна на подходе. На фото цветущий букет на улице Хошимина.