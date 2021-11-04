«Это помогает нам строить новый Крым»: Аксёнов поздравил всех с Днём народного единства

Глава Крыма Сергей Аксёнов поздравил жителей полуострова с Днём народного единства. Он подчеркнул, что эта дата связана со славными и трагическими событиями: в 1612 году народное ополчение изгнало из Москвы иностранных оккупантов и предателей.