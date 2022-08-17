Мэр Самары Елена Лапушкина раскрыла планы по празднованию Дня города

Отметим, что в прошлом году праздничные акции проходили в Самаре только два дня, но теперь День города решили отмечать с вечера пятницы до конца воскресенья из-за отмены коронавирусных ограничений, хотя инфекция и начала новое наступление на Россию.
Отметим, что в прошлом году праздничные акции проходили в Самаре только два дня, но теперь День города решили отмечать с вечера пятницы до конца воскресенья из-за отмены коронавирусных ограничений, хотя инфекция и начала новое наступление на Россию.
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