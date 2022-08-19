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«Мы проявили мягкотелость» Унижение, смерть и забвение: как сложились судьбы членов ГКЧП после провала путча в 1991 году

«Мы проявили мягкотелость» Унижение, смерть и забвение: как сложились судьбы членов ГКЧП после провала путча в 1991 году

00:02, 30 августа 2021Фото: Shepard Sherbell / Corbis / Getty 30 лет назад, в августе 1991 года, заговорщики из числа высокопоставленных советских политиков и силовиков попытались захватить власть в СССР.

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