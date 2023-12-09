Турчак: ЕР примет активное участие в избирательной кампании Путина

«Единая Россия» планирует активно содействовать проведению избирательной кампании президента РФ Владимира Путина, заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на установочном заседании инициативной группы по выдвижению действующего главы государства на выборы.
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