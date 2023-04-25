Гол Барбашева помог «Вегасу» победить «Виннипег» в матче плей-офф НХЛ

Иван Барбашев помог «Вегасу» победить «Виннипег» в третий раз подряд, счет в серии стал 3:1. В Виннипеге завершился четвертый матч четвертьфинальной серии плей-офф Западной конференции, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Вегас Голден Найтс».