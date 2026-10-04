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Умер народный художник России Шалва Бедоев

Умер народный художник России Шалва Бедоев

Народный художник России Шалва Бедоев скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщили 4 октября в Северо-Осетинском государственном университете (СОГУ) имени К.

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