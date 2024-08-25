Актер Александр Кузнецов задолжал ФНС более 220 тыс. рублей

Актер Александр Кузнецов оказался в списке должников Федеральной налоговой службы (ФНС). Согласно данным из открытых источников, с которыми ознакомились «Известия», сумма неисполненного обязательства артиста составила 223 тыс.
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