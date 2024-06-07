Обмен воздушными шарами продолжается – Южная Корея отправила в Северную записи К-рор групп

Южная и Северная Кореи продолжают обмен воздушными шарами. На прошлой неделе Пхеньян отправил по воздуху 15 тонн мусора как ответную меру на «воздушную» почту от соседей с антипроавительственными листовками.
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