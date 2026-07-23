Деньги на ветер: почему Россия сделала ставку на возобновляемую энергетику Мировой рынок возобновляемой энергетики (ВИЭ) уже полностью избавился от прежних «романтических» иллюзий.
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Деньги на ветер: почему Россия сделала ставку на возобновляемую энергетику Мировой рынок возобновляемой энергетики (ВИЭ) уже полностью избавился от прежних «романтических» иллюзий.
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