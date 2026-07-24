НАТО адаптирует боевые стратегии с учётом опыта ВСУ в условиях высокой технологичности поля боя

Командование объединённых вооружённых сил Североатлантического альянса заявило о готовности вести операции в условиях интенсивного применения беспилотных летательных аппаратов и комплекса радиоэлектронных средств.
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