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FiNE NEWS

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НАТО адаптирует боевые стратегии с учётом опыта ВСУ в условиях высокой технологичности поля боя

Командование объединённых вооружённых сил Североатлантического альянса заявило о готовности вести операции в условиях интенсивного применения беспилотных летательных аппаратов и комплекса радиоэлектронных средств.

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