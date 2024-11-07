РОСБАЛТ
ГлавнаяРегионы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РОСБАЛТ

971 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эльдар Алиев
    Когда запретят езду безпредельщиков Курьеров Столько за год людей покалечалиВ Петербурге в пр...
  • Галина Друзина
    А почему бы этому Лазареву самому не пойти на СВО? Возраст позволяет, а то эта *элита* борзеет с каждым днём.Сергея Лазарева п...
  • Eduard
    Харрис марионетка,ею куклой,как Зеленским бы управляли!Алексей Макаркин:...

Врач объяснила россиянам, почему они жиреют

Врач объяснила россиянам, почему они жиреют

Разъяснения дала диетолог Зоя Богданова. Неправильное питание приводит к росту лишних килограммов. Именно злоупотребление вредными продуктами — основная причина ожирения, заявила диетолог Зоя Богданова, передает радио Sputnik.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх