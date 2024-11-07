Врач объяснила россиянам, почему они жиреют

Разъяснения дала диетолог Зоя Богданова. Неправильное питание приводит к росту лишних килограммов. Именно злоупотребление вредными продуктами — основная причина ожирения, заявила диетолог Зоя Богданова, передает радио Sputnik.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии