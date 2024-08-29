Яйца дороже мяса и водки: каков настоящий ценообразующий механизм и что можно ожидать? Ольга ВайленкоПроизводители яиц в России встревожены текущими торговыми наценками на свою продукцию, которые зачастую превышают 30% от закупочной стоимости.